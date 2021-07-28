Москвичей предупредили о ливнях и грозах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В среду, 28 июля, в Москве ожидаются ливни и грозы, температура воздуха составит 24–26 градусов тепла, рассказала ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, которые приближаются к нам с запада, так что нас ожидает облачная погода с прояснениями, ливневые дожди, грозы. Максимальная температура в столице плюс 24–26, в столичном регионе – плюс 23–28 градусов", – заявила синоптик.
По ее словам, грозовой фронт вплотную приблизился к столице с запада. Тучи уже заволокли небо в районе Одинцово, поэтому в ближайшие 2–3 часа в западных районах Москвы могут начаться дожди.
"Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 4–9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать, к вечеру окажется пониженным – 743 миллиметра ртутного столба", – добавила Волосюк.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей столичного региона о резком похолодании и сильной грозе в среду. По словам синоптика, вечером 28 июля москвичей ожидает небольшой дождь, который за ночь перерастет в залповые ливни.
Гидрометентр объявил в Москве и Московской области желтый уровень погодной опасности в связи с ожидаемыми осадками. Гроза прогнозируется в столичном регионе в ночь с 28 на 29 июля. Кроме того, в Подмосковье продолжает действовать предупреждение о пожароопасности четвертого класса.
Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за грозы
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