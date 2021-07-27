Гидрометцентр пообещал затяжные дожди в центре России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о дождливой погоде до конца июля. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что дожди придут в столичный регион в среду, однако погода при этом будет оставаться теплой.

"Кратковременные дожди начнутся во второй половине дня в среду, в ночь на четверг они уже будут умеренными, и появятся условия для грозовой деятельности. В первой половине дня 29 июля дожди сохранятся", – уточнил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей столичного региона о резком похолодании и сильной грозе в среду. По словам синоптика, вечером 28 июля москвичей ожидает небольшой дождь, который за ночь перерастет в залповые ливни.

Кроме того, заметно усилится ветер и может начаться гроза.