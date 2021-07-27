Москвичей предупредили о сильной жаре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве 27 июля ожидается сильная жара. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по столице.
"Днем 27 июля в Москве местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30 градусов", – говорится в сообщении.
В связи с этим Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в городе и области. В столице предупреждение будет действовать до 20:00. В Подмосковье – высокая пожарная опасность, предупреждение действует до 12:00 29 июля.
Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в среду вечером в Москву придет затопивший Европу циклон, но ничего особо угрожающего не ожидается. По словам специалиста, в некоторых местах пройдет дождь и усилится ветер.
Позднякова отметила, что столица в последующие дни будет находиться в более прохладной зоне. Температура будет чуть выше нормы, но жары не будет. Также ожидаются локальные кратковременные дожди.
"Утро": до 29 градусов тепла ожидается в Москве
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