Сильные дожди накроют Сочи в ближайшие дни

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
В Сочи действует экстренное предупреждение из-за ожидающихся дождей с грозами. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.
"В соответствии с экстренным предупреждением Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей в период с 18:00 26 июля до 18:00 27 июля 2021 года на территории Сочи местами ожидается сильный дождь, возможна гроза", – говорится в сообщении.
Жителей и гостей курорта призвали соблюдать меры предосторожности, в период действия предупреждения не отдыхать у воды, а также не парковать машины под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.
В случае ЧП необходимо звонить по номерам 101, 112.
Ранее в Сочи спасатели нашли тела трех пассажиров машины, снесенной течением реки. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota съехал с моста через разлившуюся из-за сильных ливней Мацесту.
В Сочи устраняют последствия сильнейшего ливня
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