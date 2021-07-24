Тела трех пассажиров автомобиля, снесенного течением реки, обнаружили в Сочи

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Спасатели нашли тела трех пассажиров автомобиля, снесенного течением реки Мацесты в Сочи. Информация об этом появилась в соцсети Instagram МКУ "Служба спасения г. Сочи".

"В ходе поисковых работ были обнаружены тела трех погибших. Поиски четвертого пассажира, предположительно, ребенка, продолжаются", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Хостинском районе Сочи включили сирены, жителей и гостей города предупредили о возможной эвакуации из-за непогоды и разливов рек. Проблемным остается также участок в районе реки Западный Дагомыс.

