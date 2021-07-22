Пляжи в Сочи вновь закрыли из-за штормового предупреждения

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Из-за штормового предупреждения и ожидающихся ливней вновь закрыли для посещения пляжи Сочи. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, они останутся закрытыми до конца 23 июля.

"На пляжных территориях дежурят спасатели, которые предупреждают туристов о запрете на купание в море во время шторма", – говорится в сообщении.

Ранее очевидцы сняли на видео смерч у побережья Сочи.

По их словам, воронка начала формироваться в море. В пресс-службе администрации города сообщили о вероятных сильных дождях и ливнях с грозами. Подобная погода сохранится до конца недели.