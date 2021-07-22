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Общество

03:28

Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется жара до 30 градусов

общество погода

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Столбики термометра в Москве вновь достигнут отметки в +30 градусов со вторника, 27 июля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже с понедельника температура будет 25–26 градусов, а во вторник – даже уже 25–30 градусов. В среду будет примерно такая же погода. Это вполне хорошая погода. И пока что 32–33 градуса не ожидаем", – приводит слова синоптика ТАСС.

Вильфанд также отметил, что до конца текущей недели в Москве ожидается комфортная погода – температурный фон составит 22–24 градуса тепла, без осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России рассказал, что с четверга, 22 июля, в нескольких регионах Центральной России, а также на юге страны и в Поволжье ожидаются интенсивные дожди, сильный ветер и грозы.

В частности, в Курской, Тамбовской, Белгородской областях ветер будет достигать 15–18 метров в секунду, в Воронежской области – 16–20 метров в секунду. В Ростовской и Волгоградской областях, а также в Краснодарском крае ливни и грозы будут сопровождаться жарой до 36–42 градусов.

По словам синоптика, сложная и опасная погода ожидается практически во всех республиках Северного Кавказа. В ближайшие два дня воздух может прогреться до 42 градусов.

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