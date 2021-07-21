Синоптик предупредил россиян о похолодании

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В европейской части России к выходным температура воздуха опустится ниже нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"К выходным вся европейская территория будет окрашена синим цветом, то есть температура будет ниже нормы. В Центральном Черноземье – на два градуса ниже нормы, на юге Европейской России – около и на один градус ниже нормы", – приводит слова метеоролога РИА Новости.
Синоптик также добавил, что опасные погодные условия ожидаются до конца недели на юге Центральной России. В среду, 21 июля, сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 15–17 метров в секунду ожидаются в Курской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Брянской, Орловской областях.
Ливни и град, отметил Вильфанд, также ожидаются в Татарстане и Башкирии. В Пермском крае, Саратовской и Нижегородской областях в среду температура будет до 40 градусов, после пойдет на понижение.
Вильфанд также добавил, что в столичном регионе снижение температур не приведет к возникновению опасных погодных явлений.
"Этого не произойдет. Потому что в данном случае изменение циркуляции происходит постепенно, не резко. <...> Происходит переход от меридиональных процессов к процессам широтным", – сказал он.
В Москву похолодание придет в четверг, 22 июля, оно будет ощущаться как обвал холода после длительного периода жары, рассказал ранее научный руководитель Гидрометцентра России.
Метеоролог рассказал о погоде в ближайшие дни
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