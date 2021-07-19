Синоптик рассказал, вернется ли в Москву затяжная жара до конца лета

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал Москве 24 о том, какая погода ждет столицу в конце июля и в августе.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о похолодании, которое придет в Москву и будет наиболее ощутимым с четверга, 22 июля. Температура воздуха в этот день не поднимется выше 20–24 градусов тепла, и жители города вздохнут с облегчением, сообщил он.
По словам Леуса, постепенное понижение температуры начнется в столице уже со вторника. "Завтра мы ожидаем 26–29 градусов тепла, со среды и до конца недели температура в дневные часы будет опускаться ниже 25 градусов", – объяснил он.
Конец июля в целом будет теплым, однако зноя, как в середине месяца, ожидать не стоит, отмечает синоптик.
Вместе с тем Леус добавил, что температура в августе будет в среднем выше нормы.
"Наши прогнозы говорят, что август будет теплее нормы в среднем. Нельзя исключать и в августе очень жарких дней с температурой выше тридцати градусов. Но пока мы не можем сказать о каких-то конкретных вещах, например сколько будет таких дней, будет ли жара затяжной", – рассказал специалист.
При этом синоптик заявил, что осадков в последний месяц лета прогнозируется меньше нормы, в большинстве своем они будут носить кратковременный и локальный характер.
Ранее власти Москвы рекомендовали ресторанам и кафе временно закрыть веранды из-за надвигающейся грозы и сильного ветра. 19 и 20 июля в Москве прогнозируются ливень, гроза, а также усиление порывов ветра до 17 метров в секунду.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: