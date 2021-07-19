Синоптик рассказал, вернется ли в Москву затяжная жара до конца лета

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал Москве 24 о том, какая погода ждет столицу в конце июля и в августе.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о похолодании, которое придет в Москву и будет наиболее ощутимым с четверга, 22 июля. Температура воздуха в этот день не поднимется выше 20–24 градусов тепла, и жители города вздохнут с облегчением, сообщил он.

По словам Леуса, постепенное понижение температуры начнется в столице уже со вторника. "Завтра мы ожидаем 26–29 градусов тепла, со среды и до конца недели температура в дневные часы будет опускаться ниже 25 градусов", – объяснил он.

Конец июля в целом будет теплым, однако зноя, как в середине месяца, ожидать не стоит, отмечает синоптик.





Михаил Леус ведущий работник центра погоды "Фобос" Следующая неделя вновь будет теплой, но не изнуряющей. Температура будет в пределах 25–29 градусов в зависимости от дня. Но вероятность пересечения отметки в +30 градусов, по крайней мере до конца июля, не велика.

Вместе с тем Леус добавил, что температура в августе будет в среднем выше нормы.

"Наши прогнозы говорят, что август будет теплее нормы в среднем. Нельзя исключать и в августе очень жарких дней с температурой выше тридцати градусов. Но пока мы не можем сказать о каких-то конкретных вещах, например сколько будет таких дней, будет ли жара затяжной", – рассказал специалист.

При этом синоптик заявил, что осадков в последний месяц лета прогнозируется меньше нормы, в большинстве своем они будут носить кратковременный и локальный характер.

Ранее власти Москвы рекомендовали ресторанам и кафе временно закрыть веранды из-за надвигающейся грозы и сильного ветра. 19 и 20 июля в Москве прогнозируются ливень, гроза, а также усиление порывов ветра до 17 метров в секунду.