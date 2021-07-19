Синоптик предупредил о приходе в Москву заметного похолодания

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заметное похолодание ожидается в Москве в середине следующей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Как уточнил синоптик, сильнее всего похолодание будет ощущаться в четверг, 22 июля. Температура воздуха днем может опуститься до 20 градусов тепла.

"Жители Москвы вздохнут с облегчением, обрадуются, воздух станет нормальным, человеческим, я бы сказал", – предположил Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что такая погода является настоящим московским летом. При этом возвращение жары не ожидается минимум до середины следующей недели.

Вильфанд также отметил, что в ночные часы прохладная погода придет в Москву еще раньше.

"В ночь на среду температурный фон будет уже московский, минимальные температуры будут 13–15 градусов. Можно будет уже не включать кондиционеры ночью", – заявил эксперт.

При этом в дневное время до четверга москвичей ожидает высокая температура. В частности, в понедельник, 19 июля, воздух прогреется до 27–29 градусов тепла, во вторник – до 25–27 градусов, в среду – до 24–26 градусов.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин предупреждал жителей Центрального федерального округа о переменчивой погоде на следующей неделе. Специалист сообщал, что в начале недели в регионе ожидается прохладная погода с ливнями и грозами.