Аномально жаркое лето отразилось на качестве воздуха в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Аномально жаркое лето ухудшило качество атмосферного воздуха в Москве, заявил заместитель руководителя ГПБУ "Мосэкомониторинг" Евгений Никитич.
"Есть такой термин – "неблагоприятные метерологические условия", которые способствуют накоплению вредных веществ и препятствуют их рассеиванию. И практически каждый день последнее время у нас такие условия объявляются", – приводит слова Никитича Агентство "Москва".
Он пояснил, что предприятия должны снижать выбросы вредных веществ, однако полностью нивелировать обстановку невозможно.
"В ночные часы мы отмечаем повышенный уровень загрязнения, днем у нас обычно нормативное качество не превышается", – подчеркнул специалист.
По его словам, на уровень загрязнения воздуха влияют наличие выбросов вредных веществ в атмосферу и погодные условия.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что 15 июля в Москве прогнозируются кратковременные дожди, грозы и град, за сутки в городе может выпасть до 10% месячной нормы осадков.
По его словам, дожди усилятся к вечеру – с 18 до 19 часов в столице выпадет до 8–13 миллиметров осадков. При этом воздух в городе прогреется до +30...+32 градусов.
Накануне в Москве был повторен рекорд тепла 1951 года. Как сообщил Тишковец, в среду, 14 июля, на базовой столичной метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура воздуха +34,1 градуса.
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