Москвичей предупредили о дожде с грозой и граде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В четверг, 15 июля, в Москве ожидаются кратковременные дожди, грозы и град, за сутки в городе может выпасть до 10% месячной нормы осадков, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня атмосфера в столичном регионе достигнет энергетической неустойчивости, благодаря чему в небе появятся отдельные массивы кучевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние, что, естественно, немного собьет жару. Ожидается переменная облачность, во второй половине дня и особенно вечером местами кратковременные дожди, грозы, возможен град", – заявил синоптик.

По словам Тишковца, дожди усилятся к вечеру – с 18 до 19 часов в столице выпадет до 8–13 миллиметров осадков, что примерно составляет 10% июльской нормы. Воздух в Москве прогреется до 30–32 градусов тепла, в Московской области – до 28–33 градусов.

"Ветер северо-западный три-восемь метров в секунду, при грозе, порывистый. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба", – уточнил он.

Накануне в Москве был повторен рекорд тепла 1951 года. Как сообщил Тишковец, в среду, 14 июля, на базовой столичной метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура воздуха +34,1 градуса.

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. В столице предупреждение действует с 10:00 13 июля до 10:00 15 июля.

Температура все это время будет превышать норму на 7 и более градусов. Ожидается аномально жаркая погода.