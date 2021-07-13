Москвичей предупредили об аномально жаркой погоде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Это значит, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
Предупреждение в столице действует с 10:00 13 июля до 10:00 15 июля, в области – до 09:00 15 июля. Температура все это время будет превышать норму на семь и более градусов. По прогнозам синоптиков, ожидается аномально жаркая погода.
Кроме того, в регионе из-за пожароопасности до 21:00 среды действует желтый уровень погодной опасности. В области пожароопасность четвертого класса.
Ранее сообщалось, что во вторник в столице может быть побит установленный 85 лет назад температурный рекорд для 13 июля. Пока максимальная температура для этого дня составляет +32,4 градуса. Рекорд был установлен в 1936 году.
В центре погоды "Фобос" москвичей предупреждали сразу о трех температурных рекордах, которые будут установлены на этой неделе. Наиболее жаркими для столицы днями там назвали 13, 15 и 16 июля.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подчеркивал, что с 13 по 16 июля в городе будет не только аномально жарко, но также уровень ультрафиолета превысит норму, из-за чего отдых на открытом воздухе будет опасен. Он напомнил, что загорать можно и в тени.
В МЧС москвичам рекомендовали носить светлую одежду и головные уборы, пить больше воды и не оставлять детей в местах для купания.
Москвичам рассказали о погоде на ближайшие дни
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