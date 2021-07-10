Синоптик заявил о трех тепловых рекордах, которые ждут Москву на грядущей неделе

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Столицу 13, 15 и 16 июля ждут три тепловых рекорда, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"Аномальная жара, установившаяся по вине блокирующего антициклона на большей части европейской России, продолжит томить нас зноем еще как минимум неделю. Ночами будет не ниже плюс 16-21, а днем раскаленное солнце разогреет воздух до плюс 30-35. Кроме того, Москву 13, 15 и 16 июля ждут три рекорда тепла за всю метеоисторию – падут прежние достижения 1936 года, когда был плюс 32,4, 1951 года – плюс 33,2 и 2010 года – плюс 33,6 соответственно", – заявил Тишковец.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что высокое атмосферное давление и жара, вызванные скандинавским антициклоном, сохранятся в Центральной России как минимум до 14–15 июля.

Специалист также объяснил, что антициклон в начале был прохладным, поскольку пришел со Скандинавии, но быстро прогрелся.

С 10 июля в Москве и области из-за жары действует оранжевый уровень погодной опасности. Синоптики предупредили об аномально жаркой погоде в Московском регионе. Температура поднимется выше нормы на семь и более градусов.

