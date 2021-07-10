Участок Сокольнической линии метро закроют с 17 июля по 8 августа

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:45

Гидрометцентр предупредил москвичей об опасной погоде из-за жары

общество погода

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В субботу в Москве и области из-за жары действует оранжевый уровень погодной опасности. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

"Оранжевый – погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", – говорится в сообщении.

Синоптики предупредили об аномально жаркой погоде в Московском регионе. Температура поднимется выше нормы на семь и более градусов.

Предупреждение по Москве действует до 19:00 10 июля, а также с 12:00 до 19:00 11 июля. Для жителей Подмосковья предупреждение сохраняет актуальность до 13:00 12 июля.

Ранее москвичей предупредили, что в субботу воздух в городе прогреется до +34 градусов. Метеорологи также сообщили, что содержание кислорода в воздухе ниже климатической нормы почти на 16 единиц.

Аномальная жара сохранится в Москве минимум до конца следующей недели. Об этом ранее рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Он отметил, что температурный фон будет выше климатической нормы на 8–10 градусов.

В Роспотребнадзоре посоветовали в жару есть менее калорийную пищу и принимать прохладный душ.

В Москве и области действует повышенный уровень опасности из-за жары

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать