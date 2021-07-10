Гидрометцентр предупредил москвичей об опасной погоде из-за жары

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В субботу в Москве и области из-за жары действует оранжевый уровень погодной опасности. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
"Оранжевый – погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", – говорится в сообщении.
Синоптики предупредили об аномально жаркой погоде в Московском регионе. Температура поднимется выше нормы на семь и более градусов.
Предупреждение по Москве действует до 19:00 10 июля, а также с 12:00 до 19:00 11 июля. Для жителей Подмосковья предупреждение сохраняет актуальность до 13:00 12 июля.
Ранее москвичей предупредили, что в субботу воздух в городе прогреется до +34 градусов. Метеорологи также сообщили, что содержание кислорода в воздухе ниже климатической нормы почти на 16 единиц.
Аномальная жара сохранится в Москве минимум до конца следующей недели. Об этом ранее рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Он отметил, что температурный фон будет выше климатической нормы на 8–10 градусов.
В Роспотребнадзоре посоветовали в жару есть менее калорийную пищу и принимать прохладный душ.
В Москве и области действует повышенный уровень опасности из-за жары
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