Синоптик предупредил москвичей о жаре до 33 градусов до конца следующей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аномальная жара сохранится в Москве минимум до конца следующей недели, столбики термометров будут подниматься до отметки в 33 градуса тепла. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Он отметил, что температурный фон будет выше климатической нормы на 8–10 градусов.

"Мы ожидаем, что в пределах 31–33 градуса в дневные часы будет и около 20 градусов по ночам", – приводит слова метеоролога ТАСС.

До этого Синенков также сообщил, что в ближайшие дни жаркая погода захватит практически всю европейскую часть России. Он отметил, что особенно высокая температура ожидается в Центральном и Южном федеральных округах.

Ранее стало известно, что около 80% жителей столицы сталкиваются с проблемами со здоровьем в жару. Так, 83% горожан не любят сильную жару, положительно к ней относятся 13% респондентов. 74% участников опроса сообщили, что жаркая погода плохо влияет на их самочувствие, 22% утверждают, что жара на них не влияет, 4% рассказали, что жара оказывает на них положительное воздействие.