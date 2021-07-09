Синоптик рассказала, когда в Москве спадет жара

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в столице ослабеет жара.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 9 июля, в Москве и области ожидается сухая солнечная погода и до 33 градусов тепла. Также прогнозируется слабый ветер. В воздухе, по прогнозам, будет выраженный дефицит кислорода.

"В ближайшие пять дней погода в столичном регионе будет сохраняться на уровне жаркой. Сильная жара будет по понедельник, 12 июля, включительно, температура составит +30...+35 градусов", – сказала Позднякова.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро Во вторник и среду, 13 и 14 июля, мы ожидаем, что уже и ночи будут менее душные: уже не +19...+24, а +17...+22 градуса, а дневная температура будет на уровне +28...+33. То есть ожидается небольшое ослабление жары. Все равно температура воздуха останется градусов на семь выше климатической нормы.

Такой период некомфортной погоды, по словам синоптика, сохранится до середины месяца. "Может быть, числа до 16–17 июля", – добавила она.

А уже в конце второй декады месяца ожидаются дожди и температура воздуха в регионе опустится ниже отметки в +30 градусов, подытожила Позднякова.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников рассказал, как питаться в жару. По словам эксперта в такую погоду нужно пить больше чистой воды, есть овощи, фрукты и зелень, а также отказаться от тяжелой пищи.

Он подчеркнул, что предпочтение стоит отдавать именно чистой воде, а не сладким напиткам. Кроме того, по словам Тяжельников, употребление спиртных напитков на солнце может привести к серьезным осложнениям здоровья, поскольку алкоголь нарушает терморегуляцию и нагружает сердечно-сосудистую систему.