Синоптик рассказала, когда в Москве спадет жара

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в столице ослабеет жара.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 9 июля, в Москве и области ожидается сухая солнечная погода и до 33 градусов тепла. Также прогнозируется слабый ветер. В воздухе, по прогнозам, будет выраженный дефицит кислорода.
"В ближайшие пять дней погода в столичном регионе будет сохраняться на уровне жаркой. Сильная жара будет по понедельник, 12 июля, включительно, температура составит +30...+35 градусов", – сказала Позднякова.
Такой период некомфортной погоды, по словам синоптика, сохранится до середины месяца. "Может быть, числа до 16–17 июля", – добавила она.
А уже в конце второй декады месяца ожидаются дожди и температура воздуха в регионе опустится ниже отметки в +30 градусов, подытожила Позднякова.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников рассказал, как питаться в жару. По словам эксперта в такую погоду нужно пить больше чистой воды, есть овощи, фрукты и зелень, а также отказаться от тяжелой пищи.
Он подчеркнул, что предпочтение стоит отдавать именно чистой воде, а не сладким напиткам. Кроме того, по словам Тяжельников, употребление спиртных напитков на солнце может привести к серьезным осложнениям здоровья, поскольку алкоголь нарушает терморегуляцию и нагружает сердечно-сосудистую систему.
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