Москвичей ожидает жара до 34 градусов в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице в предстоящие выходные ожидается жара, в ночные часы температура воздуха составит плюс 23 градуса, в дневные – до 34 градусов. Об этом рассказала РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"На выходных сохранится жаркая погода, температура воздуха на 6 градусов превысит климатическую норму, погода будет с небольшой облачностью. Ночи станут уже гораздо более теплыми, чем мы наблюдаем сейчас", – сообщила Позднякова.
По ее словам, в столице в ночь на субботу ожидается до плюс 21–23 градусов, в Московской области – до 19–24 градусов. В субботу днем, по прогнозам синоптиков, столбики термометра покажут плюс 32–34 градуса, в Подмосковье – до 35 градусов тепла.
Позднякова добавила, что в воскресенье ожидается такая же погода.
Ранее сообщалось, что жаркая погода продержится в столице до середины июля. По словам синоптиков, днем воздух будет прогреваться до 35 градусов, ночи станут душными, минимальная температура – не ниже 23 градусов.
Главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина ранее рассказала, как пожилым людям уберечь свое здоровье в жару. Эксперт порекомендовала вовремя восполнять жидкость в организме, так как ее уменьшение приводит к целому каскаду неблагоприятных реакций.
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