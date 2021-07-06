Врач-гериатр дала советы, как пережить жару пожилым

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Никита Симонов

Главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина рассказала, как пожилым людям уберечь свое здоровье в жару. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам специалиста, для организма пожилого человека жара является серьезным испытанием. Прежде всего увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, возрастает частота сердечных сокращений. Также может по-разному вести себя артериальное давление, поэтому его нужно регулярно измерять и принимать лекарства.

Эксперт порекомендовала вовремя восполнять жидкость в организме, так как ее уменьшение приводит к целому каскаду неблагоприятных реакций.

"Наиболее уязвимые среди всех пациентов – это больные с метаболическим синдромом. У этих пациентов есть проблемы, связанные с регуляцией не только углеводного обмена, но и белкового, электролитного. Иногда они имеют избыточную массу тела. Поэтому в условиях жары могут быть как более высокие цифры глюкозы крови, но что еще опаснее – эпизоды гипо­гликемии у пациентов, которые находятся на инсулинотерапии", – рассказала Рунихина.

Она посоветовала таким пациентам более тщательно контролировать прием препаратов в жару, а также соблюдать диету с пониженным количеством простых углеводов.

Кроме того, в такую погоду специалист порекомендовала уменьшить физическую активность, но не прекращать ее совсем. Специалист призвала гулять на улице в тени либо рядом с фонтаном или прудом.

"На открытом солнце пожилым людям нужно находиться с осторожностью – только в голов­ном уборе, обязательно использовать солнцезащитные очки, закрывать светлой одеждой открытые участки кожи", – отметила Рунихина.

Ранее сообщалось, что жаркая погода продержится в столице до середины июля. По словам синоптиков, днем воздух будет прогреваться до 35 градусов, ночи станут душными, минимальная температура – не ниже 23 градусов.