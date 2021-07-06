Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:24

Врач-гериатр дала советы, как пережить жару пожилым

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Никита Симонов

Главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина рассказала, как пожилым людям уберечь свое здоровье в жару. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам специалиста, для организма пожилого человека жара является серьезным испытанием. Прежде всего увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, возрастает частота сердечных сокращений. Также может по-разному вести себя артериальное давление, поэтому его нужно регулярно измерять и принимать лекарства.

Эксперт порекомендовала вовремя восполнять жидкость в организме, так как ее уменьшение приводит к целому каскаду неблагоприятных реакций.

"Наиболее уязвимые среди всех пациентов – это больные с метаболическим синдромом. У этих пациентов есть проблемы, связанные с регуляцией не только углеводного обмена, но и белкового, электролитного. Иногда они имеют избыточную массу тела. Поэтому в условиях жары могут быть как более высокие цифры глюкозы крови, но что еще опаснее – эпизоды гипо­гликемии у пациентов, которые находятся на инсулинотерапии", – рассказала Рунихина.

Она посоветовала таким пациентам более тщательно контролировать прием препаратов в жару, а также соблюдать диету с пониженным количеством простых углеводов.

Кроме того, в такую погоду специалист порекомендовала уменьшить физическую активность, но не прекращать ее совсем. Специалист призвала гулять на улице в тени либо рядом с фонтаном или прудом.

"На открытом солнце пожилым людям нужно находиться с осторожностью – только в голов­ном уборе, обязательно использовать солнцезащитные очки, закрывать светлой одеждой открытые участки кожи", – отметила Рунихина.

Ранее сообщалось, что жаркая погода продержится в столице до середины июля. По словам синоптиков, днем воздух будет прогреваться до 35 градусов, ночи станут душными, минимальная температура – не ниже 23 градусов.

"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается в среду

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать