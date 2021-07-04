Москвичей предупредили о 30-градусной жаре на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей и гостей столицы о 30-градусной жаре на предстоящей неделе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам синоптика, в начале недели ожидается стандартная дневная температура плюс 22-27 градусов, однако уже к середине потеплеет до 30 градусов, а к концу недели ртутные столбики поднимутся до отметки в плюс 28-33 градусов.



При этом в Москве не ожидается осадков, жители региона смогут наблюдать ясное небо и ослабление ветра до штилевого.

Тишковец также подчеркнул, что атмосферное давление поднимется на 12 единиц выше нормы, что может негативно повлиять на гипертоников.

К середине июля стратификация атмосферы приведет к формированию грозовых облаков, в связи с чем продолжительность жаркой погоды составит не более 7 дней. Это означает, что повторения длительной засухи 2010 года не будет, заключил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда наступит пик жары в России. Так, Самые жаркие дни лета в Центральной России ожидаются в конце июля – начале августа, на юге страны – в конце июля, а в приморских городах пик жары придется на август.