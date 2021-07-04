Синоптик предупредил о повторении июньской аномальной жары в Москве

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Волна аномального тепла придет в столичный регион в середине следующей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Синоптик разъяснил, что волна тепла предполагает превышение климатической нормы на пять и более градусов в течение пяти дней. Данное погодное явление считается опасным.

Вильфанд заявил, что аномально жаркая погода придет в столичный регион в середине недели.

"В среду температура будет уже 30 и выше градусов, а в четверг по области – уже до 32–34 градусов", – сказал синоптик.

По прогнозу специалиста, волна тепла будет аналогична июньской жаре в Москве.

"Можно говорить, что до 13–14 июля такая жаркая погода сохранится", – добавил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей центральной части России о сильной засухе. Он отметил, что в регионе выпадет не более 20–30% от месячной нормы осадков. При этом в северо-западной части центра России может и вовсе не выпасть ни капли дождя.

Позднее Тишковец спрогнозировал, что к середине следующей недели температура в столице поднимется до 28–32 градусов тепла. Он отмечал, что температурный фон будет превышен на 5–7 градусов.