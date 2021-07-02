Синоптик рассказал, когда жара вернется в Москву

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Жара вернется в Москву на следующей неделе. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью ТАСС.
По словам синоптика, к середине следующей недели температура поднимется до 28–32 градусов тепла.
"В среду уже будет 28–30 градусов, в четверг – 29–31 градус, в пятницу – 30–32 градуса. Это будет такое настоящее лето", – заявил Тишковец.
Он отметил, что температурный фон будет превышен на 5–7 градусов. При этом жара не будет такой экстремальной, как в июне.
"Это не будет повторение той жары, которая была у нас накануне, которая ознаменовалась пятью рекордами за месяц", – подчеркнул метеоролог.
Специалист пояснил, что в столичный регион придет скандинавский циклон, который является более прохладным. Он принесет северо-восточную тягу ветров, тем самым обеспечив сдерживающий фактор.
"Жара не будет наступать так интенсивно, как это было недавно", – добавил синоптик.
Он также пообещал москвичам большое количество солнечных дней – в 2–3 раза больше, чем обычно.
В пятницу, 2 июня, в Москве ожидается 20–25 градусов тепла, в субботу – 21–26 градусов. В воскресенье и понедельник воздух в городе прогреется до 25–27 градусов тепла, во вторник – 27–29 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам о причинах экстремальной жары с ливнями и грозами. Специалист отмечал, что температура воздуха во второй половине июня была крайне высокой.
В июле в Москве может начаться засуха
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