Синоптик рассказал о погоде в июле

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В России в июле ожидается теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Во многих регионах температура будет превышать норму.
"Около и выше нормы, но все-таки в большинстве регионов выше нормы. На европейской территории выше нормы, в южной половине азиатской части страны и в Дальневосточном федеральном округе выше нормы, около нормы температурный фон на Урале, в Западной Сибири и в западных регионах Красноярского края", – приводит РИА Новости слова синоптика.
Специалист добавил, что осадки будут выпадать во многих регионах в пределах нормы. Заметный дефицит ожидается в Поволжье и на Урале, а также на Чукотке, в Магаданской области и на юге Хабаровского края.
"Избыток осадков в Иркутской области и Забайкалье, а также на Таймыре", – заключил Вильфанд.
Ранее директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) РФ Алексей Кокорин заявил, что сильная жара, а потом ливень с локальными наводнениями, как текущим летом в России, говорит о том, что климат "нервничает".
По его словам, "успокоить" климатическую систему можно, однако это займет очень много десятилетий или даже столетий, а для начала необходимо сделать все возможное для того, чтобы избежать еще большей раскачки климатических качелей.
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