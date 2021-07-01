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Москва 24

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Общество

14:27

Синоптик рассказал о погоде в июле

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В России в июле ожидается теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Во многих регионах температура будет превышать норму.

"Около и выше нормы, но все-таки в большинстве регионов выше нормы. На европейской территории выше нормы, в южной половине азиатской части страны и в Дальневосточном федеральном округе выше нормы, около нормы температурный фон на Урале, в Западной Сибири и в западных регионах Красноярского края", – приводит РИА Новости слова синоптика.

Специалист добавил, что осадки будут выпадать во многих регионах в пределах нормы. Заметный дефицит ожидается в Поволжье и на Урале, а также на Чукотке, в Магаданской области и на юге Хабаровского края.

"Избыток осадков в Иркутской области и Забайкалье, а также на Таймыре", – заключил Вильфанд.

Ранее директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) РФ Алексей Кокорин заявил, что сильная жара, а потом ливень с локальными наводнениями, как текущим летом в России, говорит о том, что климат "нервничает".

По его словам, "успокоить" климатическую систему можно, однако это займет очень много десятилетий или даже столетий, а для начала необходимо сделать все возможное для того, чтобы избежать еще большей раскачки климатических качелей.

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