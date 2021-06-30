Климатолог не исключил исчезновение снежных зим в России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снег зимой в России через несколько лет может стать редкостью, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" заместитель директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов. По его словам, к такому исходу может привести понижение континентальности климата.



Эксперт подчеркнул, что в настоящее время зимой уже теплеет быстрее, а летом медленнее. Также сокращается разница температур данных сезонов на европейской территории страны.

"Если говорить о Москве, в перспективе следующих 30–40 лет мы, в принципе, вплотную приближаемся к тому, чтобы зимние температуры в Москве были около нуля среднесуточные, то есть ночью – минус 3 градуса, а днем – плюс 2–3 градуса", – отметил Семенов.

Он добавил, что снег зимой в будущем также будет лежать недолго. Это может случиться через 30–50 лет, заключил специалист.

Ранее ученый Маркус Рекс заявил, что таяние арктических ледников свидетельствует о необратимости глобального потепления.

К такому выводу исследователь пришел по итогам экспедиции на Северный полюс, которая продлилась 389 дней и в которой приняли участие 300 ученых из 20 стран мира. Выяснилось, что весной 2020 года лед в Арктике таял быстрее, чем за все время наблюдений, кроме того, объем морского льда на Северном полюсе в летнее время уменьшился вдвое за последние несколько десятков лет.

