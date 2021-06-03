Ученые заявили о снижении уровня кислорода в пресных озерах Земли

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Ученые из США выяснили, что уровень кислорода в пресных озерах Земли быстро снижается, что может негативно сказаться на всей экосистеме планеты. Об этом сообщает "Мир 24".
Исследователи из Политехнического института Ренсселера установили, что с 1980 года концентрация кислорода в озерах упала на 5,5% в поверхностных водах и на 18,6% – на глубине. Для этого они изучили собранные с 1941 года данные о 400 водоемах, преимущественно расположенных в поясах умеренного климата.
Ученые предположили, что феномен может быть связан с глобальным потеплением. Поверхность озер нагревается, а на глубине температура остается низкой, что не позволяет воде смешиваться и, соответственно, обмениваться кислородом.
"Вся сложная жизнь зависит от кислорода. Озера теряют кислород в 2,75–9,3 раза быстрее, чем океаны, и это снижение будет иметь последствия для всей экосистемы", – пояснил профессор Кевин Роуз.
При этом ученые подчеркивают, что в перспективе это может негативно сказаться не только на водных экосистемах, но и повлиять на выбросы парниковых газов и на здоровье человека.
Ранее ученые предрекли изменение климата из-за Гольфстрима и других течений. По их словам, за последнюю тысячу лет активность компонентов "конвейера течений" вышла на минимум.
Это приведет к установлению более суровых зим в Европе и Северной Америке, ускорит рост уровня моря у берегов США и резко снизит количество осадков во время лета.
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