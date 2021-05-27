Ученые предупредили о приближении катастрофы на Земле

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Ученые из США назвали таяние ледников серьезной угрозой для существования прибрежных городов, таких как Нью-Йорк и Шанхай. Об этом говорится в публикации портала Phys.org.
Специалисты напомнили, что арктические льды опасны сами по себе, но угрозу представляет и Антарктика. В этом регионе столько льда, что при глобальном потеплении уровень мирового океана может вырасти на 60 метров, подчеркнули ученые.
По предварительным данным специалистов, таяние ледников может произойти за несколько десятилетий. Исследователи также предупредили, что сокращение парниковых газов и техпрогресс едва ли помешают катастрофе.
Ключевым моментом, считают ученые, станет приблизительно 2060 год. Тогда антарктический ледяной щит преодолеет критический порог таяния, после чего повышение уровня мирового океана станет необратимым.
В начале мая генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что в 2020 году температура Земли достигла рекордных значений за три миллиона лет, приблизив человечество к климатической катастрофе.
В частности, максимум обновила концентрация углекислого газа в атмосфере.
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