Генсек ООН заявил о рекордной температуре Земли за три миллиона лет

Фото: AP Photo/Michael Sohn, pool
Температура Земли в прошлом году достигла рекордных значений за три миллиона лет, приблизив человечество к климатической катастрофе, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на форуме "Петерсбергский климатический диалог".
Он подчеркнул, что концентрация углекислого газа в атмосфере обновила максимум, превысив доиндустриальный уровень на 148%. Это самый высокий показатель за три миллиона лет, когда температура Земли была больше на 3 градуса, а уровень моря – выше на 15 метров.
По словам Гутерреша, Земля движется к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века.
"Мы стоим на краю пропасти", – заключил он, призвав человечество работать сообща, встав на более "чистый и зеленый" путь развития, чтобы предотвратить наихудший сценарий.
В начале года генеральный секретарь ООН заявил, что сейчас мир переживает худший за последние сто лет экономический кризис. Он также призвал страны препятствовать расколу мира на две части во главе с Китаем и США, двумя величайшими экономиками.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: