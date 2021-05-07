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Наука

08:38

Генсек ООН заявил о рекордной температуре Земли за три миллиона лет

наука погода

Фото: AP Photo/Michael Sohn, pool

Температура Земли в прошлом году достигла рекордных значений за три миллиона лет, приблизив человечество к климатической катастрофе, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на форуме "Петерсбергский климатический диалог".

Он подчеркнул, что концентрация углекислого газа в атмосфере обновила максимум, превысив доиндустриальный уровень на 148%. Это самый высокий показатель за три миллиона лет, когда температура Земли была больше на 3 градуса, а уровень моря – выше на 15 метров.

По словам Гутерреша, Земля движется к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века.

"Мы стоим на краю пропасти", – заключил он, призвав человечество работать сообща, встав на более "чистый и зеленый" путь развития, чтобы предотвратить наихудший сценарий.

В начале года генеральный секретарь ООН заявил, что сейчас мир переживает худший за последние сто лет экономический кризис. Он также призвал страны препятствовать расколу мира на две части во главе с Китаем и США, двумя величайшими экономиками.

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