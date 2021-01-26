Генсек ООН заявил о худшем экономическом кризисе за сто лет

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что последовавший за пандемией экономический кризис стал худшим за последнее столетие.

"Более двух миллионов человек умерли, и мы находимся в худшем экономическом кризисе примерно за сто лет", – сказал он по видеосвязи во время мероприятия "Давосская повестка дня".

При этом Гутерриш выразил уверенность, что в 2021 году у мира "есть уникальная возможность при восстановлении от пандемии COVID-19 перейти от хрупкости к устойчивости".

В то же время генсек указал на необходимость предотвратить распад мира "на две части во главе с двумя величайшими экономиками на Земле" – Китаем и США.

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли ранее заявил, что в 2021 году мир может встретиться с крупнейшим за последние 75 лет гуманитарным кризисом.