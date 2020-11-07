Свыше десяти стран оказались на пороге массового голода – ООН

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Свыше десяти стран Африки и Ближнего Востока оказались на пороге массового голода. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ООН.

Отмечается, что Буркина-Фасо, северо-восточная Нигерия, Южный Судан, Йемен и ряд других государств и регионов столкнулись с экстремальными погодными условиями и проблемами в экономике. Также ситуация ухудшается из-за пандемии коронавируса.

Людям не хватает продуктов питания. Цены на еду и погодные условия будут определять дальнейшее развитие ситуации, уверены в ООН.

Ранее сообщалось, что Всемирная продовольственная программа ООН получила Нобелевскую премию мира. Помимо этого, организаторов программы поблагодарили за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за борьбу против голода как способа ведения военных действий.

