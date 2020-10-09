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Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа ООН. Об этом сообщили в Нобелевском комитете.

Как заявила председатель комитета Берит Рейсс-Андерсен, премию вручат за "усилия в борьбе с голодом".

Помимо этого, организаторов программы поблагодарили за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за борьбу против голода как способа ведения военных действий.

Ранее стали известны лауреаты Нобелевской премии по трем категориям. В медицине Нобелевский комитет отметил достижения Харви Алтера, Майкла Хаутона и Чарльза Райса за открытие вируса гепатита C.

Награду по физике получат Роджер Пенроуз (за работу с черными дырами), Райнхард Генцель и Андреа Гез (за исследования сверхмассивного компактного объекта в центре галактики).

Кроме того, стала известна лауреат Нобелевской премии по литературе. Этого звания удостоилась американская поэтесса Луиза Глюк.

Ранее на соискание Нобелевской премии мира выдвинули президента США Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина.

