Фото: ТАСС/Pan Siwei/Zuma
Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа ООН. Об этом сообщили в Нобелевском комитете.
Как заявила председатель комитета Берит Рейсс-Андерсен, премию вручат за "усилия в борьбе с голодом".
Помимо этого, организаторов программы поблагодарили за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за борьбу против голода как способа ведения военных действий.
Ранее стали известны лауреаты Нобелевской премии по трем категориям. В медицине Нобелевский комитет отметил достижения Харви Алтера, Майкла Хаутона и Чарльза Райса за открытие вируса гепатита C.
Награду по физике получат Роджер Пенроуз (за работу с черными дырами), Райнхард Генцель и Андреа Гез (за исследования сверхмассивного компактного объекта в центре галактики).
Кроме того, стала известна лауреат Нобелевской премии по литературе. Этого звания удостоилась американская поэтесса Луиза Глюк.
Ранее на соискание Нобелевской премии мира выдвинули президента США Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина.
Сумму Нобелевских премий увеличили до миллиона долларов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: