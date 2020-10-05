Нобелевский лауреат ответил на звонок из Стокгольма только с третьего раза

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Лауреат Нобелевской премии по медицине и физиологии Харви Альтер рассказал, что ответил на звонок с сообщением о присуждении ему премии только с третьего раза.
"На Восточном побережье было около 4 утра, телефон зазвонил, я не взял трубку, через пять минут он зазвонил во второй раз, и я снова не ответил, а на третий раз я уже в раздражении проснулся и взял трубку. Это был Стокгольм", – приводит Нобелевский комитет слова Альтера в Twitter.
Однако лауреат отмечает, что этот звонок стал лучшим будильником в его жизни. Как только он узнал о присуждении награды, сразу разбудил супругу и рассказал ей об этом.
Нобелевскую премию по медицине в этом году присудили Харви Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита С.
Ранее сумма Нобелевской премии была увеличена до миллиона долларов. Глава Фонда Ларс Хейкенстен подчеркнул, что в 2020 году особенно важно поддержать тех, кто вдохновляет и дает надежду на будущее.
Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена за открытие вируса гепатита С
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