Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие вируса гепатита С

Фото: twitter.com/nobelprize

Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2020 год присудили за открытие вируса гепатита C, сообщает ТАСС со ссылкой на Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма.

Как уточняется, лауреатами премии по медицине стали Харви Алтер, Майкл Хаутон, Чарльз Райс.

"В этом году представляется особенно важным оценить и поддержать лауреатов, чьи достижения вдохновляют нас и дают надежду на будущее", – отметил глава Фонда Нобеля Ларс Хейкенстен.

Ранее стало известно, что в 2020 году размер Нобелевской премии увеличили до 10 миллионов шведских крон (около 1 миллиона долларов).

Вручение пройдет в день смерти основателя премии Альфреда Нобеля 10 декабря. Награды присуждаются за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества.