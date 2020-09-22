Церемонию вручения Нобелевских премий отменили из-за COVID-19

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Нобелевский комитет отменил традиционную церемонию вручения премий в Стокгольме из-за коронавируса. Об этом говорится на сайте организации.

"Традиционная церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольмской филармонии и банкет в ратуше будут отменены в этом году. Вместо этого будут организованы прямая трансляция из ратуши и онлайн-включения с лауреатами, в ходе которых им будут вручены дипломы и медали", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время церемонии лауреаты будут находиться в посольстве Швеции или в своих университетах. Лауреатов планируют пригласить на очную встречу в следующем году, или как только позволит эпидемиологическая обстановка.

В организации отметили, что новые форматы из-за коронавируса заставляют многих не только адаптироваться к новым обстоятельствам, но и посмотреть на работы выдающихся людей в новых реалиях.

Директор Нобелевского фонда Ларс Хейкенстен отметил, что имена лауреатов будут традиционно объявлены в начале октября. Церемония вручения премий проходит ежегодно в Стокгольме 10 декабря. Награды присуждаются за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества.

