В США объяснили, за что Трампа выдвигают на Нобелевскую премию

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Фото: AP Photo/Evan Vucci
Спецпредставитель президента США Ричард Гренелл объяснил, что Дональда Трампа выдвинули на получение Нобелевской премии за подписанное в Вашингтоне соглашение властей Сербии и самопровозглашенной республики Косово, передает РИА Новости.
В своем аккаунте в Twitter Гренелл напомнил, что президента выдвигают на премию уже второй раз. К посту он приложил копию документа на шведском языке, в котором также значится руководство Сербии и Косова.
Сербская делегация прибыла с визитом в США, где состоялись переговоры с премьером самопровозглашенного Косова Авдулахом Хоти. Стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве Дональда Трампа.
Вместе с тем Вучич не признал независимость Косова. По словам главы МИД страны Ивицы Дачича, Вучич жестким образом отклонил пункт 10 о признании Косова и четко заявил, что оно для Сербии неприемлемо.
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