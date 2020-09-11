Трамп рассказал о наличии у США неизвестного оружия

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Президент США Дональд Трамп на встрече со сторонниками в Мичигане рассказал, что в Соединенных Штатах созданы новые системы вооружений, которыми не располагают Россия и Китай.

"Я говорил, что у нас есть ракеты, что у нас есть системы, которые никто не видел ранее. Ничего подобного нет у Си Цзиньпина, нет и у Владимира Путина", – приводит его слова "Интерфакс".

При этом Трамп выразил надежду, что эти системы никогда не придется использовать. Глава Белого дома подчеркнул, что американское ядерное оружие "сейчас находится в лучшей форме".

Ранее противники Трампа обвинили его в том, что в интервью журналисту Бобу Вудворду он разгласил секретную информацию, касающуюся вооружений.

"Нет, я просто хочу, чтобы люди знали, что у нас есть величайшие системы, величайшее оборудование и величайшие люди в любой точке мира. Нет никого лучше американских военных", – ответил Трамп.

До этого Трамп анонсировал создание "супер-пупер" ракеты, скорость которой будет в 17 раз превышать скорость звука. Президент также подчеркнул, что она будет быстрее всех имеющихся у России и Китая.