Рогозин прокомментировал заявление Трампа о "супер-пупер" ракете

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Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о создании "супер-пупер" ракеты.

В пятницу американский лидер анонсировал разработку ракеты, скорость которой будет в 17 раз превышать скорость звука. Трамп подчеркнул, что "супер-пупер" ракета будет быстрее всех имеющихся у России и Китая.

"Нет, ну против "супер-пупер" ракеты нам ловить нечего. Сдаемся!", – написал Рогозин в своем официальном аккаунте в Twitter.

Ранее в Минобороны сообщили, какие суда вооружат гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон". Отмечалось, что ракета способна развивать скорость в девять раз выше скорости звука.

Российские ракеты "Циркон" были высоко оценены в американских СМИ. Сообщалось, что оружие РФ несет серьезную угрозу для любого флота, несмотря на отсутствие ядерной боеголовки.