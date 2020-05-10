В Роскосмосе подтвердили разрушение баков разгонного блока "Фрегат-СБ" на орбите

15:13
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш подтвердил разрушение на орбите Земли сбрасываемых баков разгонного блока "Фрегат-СБ", сообщает ТАСС.
Отмечается, что этот разгонный блок использовался при выводе на орбиту астрофизического спутника "Спектр-Р" в 2011 году.
В Роскосмосе уточнили, что разрушение произошло 8 мая. В этот момент баки находились на орбите с параметрами 3606 км на 422 км.
Специалисты сейчас собирают измерительную информацию. Выясняются количество и параметры орбит обнаруженных фрагментов и анализируется их достоверность.
Накануне 18-я эскадрилья по контролю космического пространства ВВС США сообщила о разрушении топливного бака российского разгонного блока "Фрегат" в космосе. Всего они отследили 65 обломков.
Универсальный разгонный блок "Фрегат" разработали в 1990-х годах. Разгонные блоки используются в составе ракет-носителей как дополнительная ступень. Они обеспечивают выведение космических аппаратов на широкий спектр околоземных орбит, а также на межпланетные траектории.
Недавно гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозинраскритиковал идею объединения корпорации с Илоном Маском.
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