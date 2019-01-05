NASA перенесло визит главы "Роскосмоса" в США

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) попросило "Роскосмос" перенести визит главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.
Посещение США руководителем российского космического агентства было запланирован на февраль. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь NASA Меган Пауэрс, новая дата пока не определена, причины переноса не называются.
Отмечалось, что американским и российским коллегам предстоит обсудить вопросы сотрудничества по Международной космической станции (МКС).
Сам глава "Роскосмоса" сообщал, что планирует встречу с представителями компании Boeing. Также он собирался посетить штаб-квартиру компании-оператора пусков ракет "Протон" и "Рокот" International Launch Services (ILS).
Кроме этого, Рогозин должен был прочитать лекцию в университете, где учился директор NASA Джим Брайденстайн. Тот в свою очередь в октябре выступил в МГУ, который закончил Рогозин.
Тогда Брайденстайн выразил мнение, что отношения между Россией и США в космосе сложились великолепно. По его словам, благодаря сотрудничеству, двум странам удалось сделать больше, чем если бы они работали по отдельности.
Сенатор от демократов Роберт Менендез ранее заявил, что планирует представить резолюцию против временного снятия санкций с Рогозина для поездки. Под личными ограничениями США и ЕС глава "Роскосмоса" находится с 2014 года.
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