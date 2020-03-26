Космонавт дал советы по времяпрепровождению в изоляции

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Летчик-космонавт Андрей Борисенко, проведший 337 суток на Международной космической станции (МКС), дал рекомендации о том, как вести себя во время изоляции.

По его словам, человеку стоит все время занимать себя какими-либо делами, а также стараться не паниковать и отнестись к данному режиму жизни спокойно.

"Из-за того, что на борту экипаж постоянно занят, никаких психологических проблем, связанных с самоизоляцией, как правило, нет", – добавил Борисенко.

В интервью газете "Взгляд" Борисенко напомнил, что в условиях домашнего режима не надо тратить время на поездку от дома до работы и можно выспаться.

Однако он отметил, что при работе на дому нужно обладать высоким уровнем самоорганизации и волей, отметил летчик. При этом воспринимать это следует как психологический тренинг, который ведет к самосовершенствованию.

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