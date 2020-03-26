Космонавт дал советы по времяпрепровождению в изоляции

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Летчик-космонавт Андрей Борисенко, проведший 337 суток на Международной космической станции (МКС), дал рекомендации о том, как вести себя во время изоляции.
По его словам, человеку стоит все время занимать себя какими-либо делами, а также стараться не паниковать и отнестись к данному режиму жизни спокойно.
"Из-за того, что на борту экипаж постоянно занят, никаких психологических проблем, связанных с самоизоляцией, как правило, нет", – добавил Борисенко.
В интервью газете "Взгляд" Борисенко напомнил, что в условиях домашнего режима не надо тратить время на поездку от дома до работы и можно выспаться.
Однако он отметил, что при работе на дому нужно обладать высоким уровнем самоорганизации и волей, отметил летчик. При этом воспринимать это следует как психологический тренинг, который ведет к самосовершенствованию.
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин на фоне пандемии коронавируса ранее заявил о необходимости поселений на Марсе и Луне.
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В России ввели ряд ограничительных мер. В ряде регионов, включая Москву, отменены учебные занятия, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.
В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.
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