Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден. Мэр выразил надежду на то, что он будет пройден плавно.

"Пик, конечно, мы его не прошли. Вы можете об этом не говорить. Мы только в начале пика этого заболевания. Мы будем надеяться , что он будет более плавным и более безболезненным, чем то, что мы наблюдаем в других странах", – сказал он.

Глава города уверен, что пик в Москве еще будет. Ситуацию по остальным регионам он оценить не может.

В то же время Собянин призвал смотреть в будущее с оптимизмом, но не расслабляться. По его словам, сложные времена пройдут.

"Это не годы, несколько месяцев, и они пройдут, мы вернемся к нормальной жизни. Восстановится экономика, работа предприятий. Жизнь продолжается, надо с оптимизмом смотреть в будущее, но при этом не расслабляться", – подчеркнул глава столицы.

В эфире телеканала ТВЦ мэр сообщил, что в Москве с лабораториями на тест-системы по коронавирусу дела обстоят лучше, чем в регионах или многих других странах мира.

"Изначально развернуты федеральные мощности, федеральные лаборатории, они всегда здесь существовали, просто были сориентированы на эту задачу", – объяснил причины глава города.

Помогло создание Роспотребнадзором современных тестов на базе новосибирского "Вектора", добавил он. Благодаря этому появлялось по несколько тысяч тестов в день, что создало базу опыта работы по тестированию диагностики коронавируса в Москве, уточнил Собянин.

Ранее мэр обратил внимание, что центральные парки, рестораны и кафе столицы могут закрыть. Он указал, что нерабочая неделя в стране вводится для того, чтобы бороться с нарастанием заболеваемости коронавирусом.

Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты. Выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.

На Москву приходится 120 новых случаев коронавируса, всего их 410 из 658 в России, количество выздоровевших пациентов – 15. По данным ВОЗ, в мире заражено более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось.