Собянин попросил пожилых москвичей соблюдать домашний режим

09:12
Собянин обратился к москвичам по ситуации с коронавирусом
Сергей Собянин призвал москвичей старшего поколения, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями, соблюдать домашний режим.
Мэр обратил внимание, что защитить себя и близких людей от коронавируса можно несколькими способами, и один из них – ограничить контакты с другими людьми. Он отметил, что не все соблюдают правила, поэтому ввел ряд ограничений. Указ мэра Москвы "О внесении изменений в указ от 5 марта 2020 года" опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.
С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, в частности сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт, обязаны соблюдать домашний режим.
Работающих граждан Собянин призвал оставаться дома. Исключение мэр сделал для руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий и органов госвласти, а также для работников здравоохранения.
Остальных пожилых или страдающих хроническими заболеваниями сотрудников работодатели обязаны перевести в режим удаленной работы, либо предоставить им оплачиваемый отпуск или отправить на больничный.
Собянин призвал пожилых и людей с хроническими заболеваниями не посещать любые общественные места, а выходить в магазин или аптеку только в случае необходимости. Он отметил, что, если есть возможность, лучше поехать на дачу.
Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, гражданам выплатят разовую материальную помощь в размере 4 тысяч рублей. Из них 2 тысячи рублей выплатят авансом, еще 2 тысячи рублей – когда окончится домашний режим при условии его ответственного соблюдения.
Мэр распорядился, чтобы операторы связи не отключали телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, находящихся на домашнем режиме.
Он также временно отменил взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Покидать квартиру или уезжать с дачи, чтобы оплатить квитанции, не нужно.
В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически больные москвичи могут звонить по телефону +7 (495) 870-45-09. На помощь им придут соцработники и волонтеры. По этому же телефону можно заказать доставку на дом бесплатных и льготных лекарств и медицинских изделий.
Отдельно Собянин обратился к молодому поколению. Он напомнил, что даже при отсутствии симптомов заболевания они могут быть носителями коронавируса, который опасен для пожилых. В связи с этим мэр призвал воздержаться в от личного общения с родителями, бабушками и дедушками. Контакты он посоветовал поддерживать по телефону или через интернет.
Собянин также принял два решения, касающихся семей с детьми. По его словам, в связи с временным закрытием учебных заведений школьники, имеющие право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы. Выдавать их будут через школы.
Кроме того, в период закрытия учебных заведений отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с 5 класса. "Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу", – подчеркнул Собянин.
Транспортное приложение Социальной карты москвича у школьников временно заблокируют, а уплаченные за проезд деньги – перенесут на более поздний срок.
За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая.
В Оперативном штабе по борьбе с COVID-19 отметили, что все новые заразившиеся коронавирусом находятся в Москве, они посещали неблагополучные по инфекции страны. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.
В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.
С 21 марта по 12 апреля перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.
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