В РФ зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом

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За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших увеличилось до 438 человек, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами кабмина.

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 отметили, что все новые заразившиеся коронавирусом находятся в Москве, они посещали неблагополучные по инфекции страны. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах, передает РИА Новости.

Общее число выздоровевших от вызванного коронавирусом заболевания увеличилось до 17 человек.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что инфекционных коек и аппаратов ИВЛ в России достаточно, а если будет необходимость, их число увеличится. По его словам, медучреждения страны готовы к различным сценариям развития ситуации с коронавирусом.

Глава кабмина заявил, что с 20 марта начался оперативный мониторинг цен. Он подчеркнул, что у России достаточно продуктов питания и власти будут делать все, чтобы в магазинах не было пустых полок.

Также Мишустин обратился к пожилым россиянам с просьбой оставаться дома и без крайней необходимости не выходить на улицу.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию новой коронавирусной инфекции COVID-19. В мире заражено уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончалось.