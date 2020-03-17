В АКОРТ рассказали о готовности магазинов к повышенному спросу

Магазины в РФ готовы к повышенному спросу

Сетевые магазины показали запас продуктов, которые сейчас востребованы больше всего. Проблем с продовольствием не наблюдается: гречка, туалетная бумага и прочее есть в большом количестве, рассказали телеканалу Москва 24 в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

"Полки распределительного центра все заполнены, в том числе и продукцией повышенного спроса, которую традиционно в тяжелые времена покупают с наибольшей частотой и в большем объеме. Это крупы, мука, консервы, вода, то есть продукты, входящие в социальную корзину. И заработать на них компании, конечно же, не могут", – заявил представитель президиума АКОРТ Сергей Беляков.

В АКОРТ отметили, что сейчас повышенным спросом у россиян пользуются крупы, макароны, туалетная бумага и средства дезинфекции. В Минпромторге сообщили, что ритейлеры сформировали достаточный запас социально значимых товаров. Продукты "есть и будут", отмечают специалисты.

Исполнительный директор торговой сети Эмиль Багиров также рассказал о принятых профилактических мерах. По его словам, каждый сотрудник компании работает изолировано, все оборудование проходит дезинфекцию каждые три часа.

"Проверяем температурный режим, обеспечиваем средствами индивидуальной защиты. Мы также спланировали маршрутизацию погрузчиков таким образом, что бы минимизировать маршрутизацию сотрудников. Все мероприятия мы производим", – подчеркнул Багиров.

Ранее Владимир Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок. Как подчеркнул глава государства, в настоящий момент ситуация с поставками еды стабильная.

Российский лидер подчеркнул, что люди должны понять, что ситуация надежная и приобретать лишние продукты, которые затем приходится выкидывать, нет необходимости.

Кроме того, Путин призвал Генпрокуратуру следить за повышением цен на продукты. Президент напомнил, что на сегодняшний день в мире множество проблем, которые оказывают влияние на экономику.

Ранее Мишустин поручил запустить на таможне "зеленый коридор" для товаров первой необходимости. Глава правительства также распорядился устранить в городах ограничения для транспорта торговых сетей.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая. Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года.

Количество случаев в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек. В России заразились новым коронавирусом 114 человек.

