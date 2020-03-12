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Москва 24

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Общество

11:25

Вирусолог призвал прийти к единым правилам профилактики коронавируса

общество происшествия эксклюзив

Фото: ТАСС/Zuma

Директор Федерального научно-исследовательского центра вирусологии и микробиологии НИОКР Денис Колбасов считает возможным проведение на предприятиях курсов личной гигиены и антивирусной профилактики, инициированных Минтрудом. Однако в беседе с Москвой 24 он отметил отсутствие единого толкования правил и норм защиты от COVID-19. По его мнению, на местах каждый будет интерпретировать их по-своему.

Колбасов озвучил, что если у Минтруда есть подобная инициатива, то есть и методы ее реализации. По мнению вирусолога, ведомству необходимо обратиться в профильные органы за разъяснениями и подготовкой единого обучающего курса для ответственных лиц.

По опыту других стран необходимо сначала на местах обучить тех, кто будет обучать. И это правильно – тренировать тренеров.
Денис Колбасов
директор Федерального научно-исследовательского центра вирусологии и микробиологии НИОКР


По мнению врача-вирусолога, нынешнее развитие технологий вполне позволяет обучить людей дистанционно посредством видеоконтента. Колбасов считает, что таким образом можно проинформировать всех работников предприятий, на что и рассчитывает Минтруд.

Также он отметил, что речь идет об организации уже известных методик, которые опубликованы на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Есть общие руководящие документы. На сайте ВОЗ, в том числе и на русском языке, есть раздел, касающийся всех вопросов, которые поступают. Также есть общие утвержденные на международном уровне, например как мыть руки.
Денис Колбасов
директор Федерального научно-исследовательского центра вирусологии и микробиологии НИОКР


Ранее министерство труда РФ распространило рекомендацию по организации курсов личной гигиены и антивирусной профилактики на предприятиях. Региональным органам труда было предписано проводить просветительские мероприятия на предприятиях с перспективой распространения данной практики на частные организации.

По последним данным, в материковом Китае было инфицировано около 80,7 тысячи человек, а за его пределами – свыше 37 тысяч. Количество летальных исходов после заражения вирусом составляет более 4,5 тысячи.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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