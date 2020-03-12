Вирусолог призвал прийти к единым правилам профилактики коронавируса

11:25
Фото: ТАСС/Zuma
Директор Федерального научно-исследовательского центра вирусологии и микробиологии НИОКР Денис Колбасов считает возможным проведение на предприятиях курсов личной гигиены и антивирусной профилактики, инициированных Минтрудом. Однако в беседе с Москвой 24 он отметил отсутствие единого толкования правил и норм защиты от COVID-19. По его мнению, на местах каждый будет интерпретировать их по-своему.
Колбасов озвучил, что если у Минтруда есть подобная инициатива, то есть и методы ее реализации. По мнению вирусолога, ведомству необходимо обратиться в профильные органы за разъяснениями и подготовкой единого обучающего курса для ответственных лиц.
По мнению врача-вирусолога, нынешнее развитие технологий вполне позволяет обучить людей дистанционно посредством видеоконтента. Колбасов считает, что таким образом можно проинформировать всех работников предприятий, на что и рассчитывает Минтруд.
Также он отметил, что речь идет об организации уже известных методик, которые опубликованы на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ранее министерство труда РФ распространило рекомендацию по организации курсов личной гигиены и антивирусной профилактики на предприятиях. Региональным органам труда было предписано проводить просветительские мероприятия на предприятиях с перспективой распространения данной практики на частные организации.
По последним данным, в материковом Китае было инфицировано около 80,7 тысячи человек, а за его пределами – свыше 37 тысяч. Количество летальных исходов после заражения вирусом составляет более 4,5 тысячи.
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