Минтруд рекомендовал организовать на предприятиях "антивирусные" курсы

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Министерство труда РФ распространило рекомендацию по организации курсов личной гигиены и антивирусной профилактики на предприятиях. Соответствующие письма были разосланы по регионам страны, как сообщает RT.
Региональным органам труда было предписано проводить просветительские мероприятия на предприятиях с перспективой распространения данной практики на частные организации.
Инициатива Минтруда связана с обращением депутата Госдумы Антона Котякова. Представитель российского парламента призвал запустить профилактические программы для полноценного информирования населения страны.
Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 достигло почти 125 тысяч человек. По последним сведениям, в материковом Китае было инфицировано около 80,7 тысячи человек, а за его пределами – свыше 37 тысяч. При этом количество летальных исходов после заражения вирусом составляет более 4,5 тысячи.
11 марта ВОЗ объявила мировую пандемию по коронавирусу. Специалисты организации призвали страны, в которых случаев заболевания еще не было выявлено, принять все возможные меры противодействия болезни.
В РФ ввели временный запрет на въезд граждан КНР в страну. С 1 марта было почти полностью закрыто авиасообщение с городами Южной Кореи. Кроме того, ограничения действуют в отношении полетов в Иран, Францию, Испанию, Германию и Италию.
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