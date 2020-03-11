ВОЗ призвала страны без коронавируса не допустить его появления

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Страны, в которых не был обнаружен коронавирус или выявлено менее 10 случаев, должны сделать все необходимое, чтобы не допустить у себя его вспышки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.

"В 81-й стране нет ни одного случая (нового коронавируса. – Прим. ред.), поэтому они должны сделать все возможное, чтобы предотвратить ввоз даже одного заражения", – заявил Гебрейесус.

Гендиректор организации подчеркнул, что действия стран по сдерживанию вируса должны быть жесткими. Гебрейесус убежден, что даже те страны, в которых уже выявлены случаи заражения, могут предотвратить его дальнейшее распространение.

"Мы убеждены, что хотя это и первый коронавирус, который был объявлен пандемией, это будет также первый коронавирус, который можно сдержать и контролировать", – подчеркнул он.

Ранее Сергей Собянин сообщил о введении запрета в городе на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Это необходимо для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 10 апреля.

5 марта мэр ввел в городе режим повышенной готовности. Все россияне, посетившие территории, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, должны сообщать о своем возвращении в РФ, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города по номеру телефона +7 (495) 870-45-09.

С 10 марта до занятий в столичных образовательных учреждениях не допускаются ученики и преподаватели, посетившие страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора.

В среду, 11 марта, ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил, что в ближайшие дни и недели количество смертей и зараженных коронавирусом увеличится.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Число зараженных в КНР превысило 80 тысяч человек. Число заболевших коронавирусом в России составляет 28 человек.

