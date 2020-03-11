Роспотребнадзор рекомендовал запретить прием пищи на рабочих местах из-за коронавируса

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Фото: ТАСС/Zuma
Управление Роспотребнадзора по Москве рекомендовало работодателям запретить прием пищи на рабочих местах в рамках профилактики в связи с угрозой коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Специалисты рекомендовали употреблять пищу только в специально отведенной для этого комнате. При ее отсутствии работодателям рекомендовано предусмотреть выделение помещения для этих целей с раковиной для мытья рук, обеспечив его ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств.
Работодателям также рекомендуется обеспечить при входе работников в организацию возможность обработки рук антисептиками или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за выполнением гигиенической процедуры.
Также в ведомстве рекомендовали обеспечить контроль температуры тела работников в течение всего дня, а в случае ее выявления или других признаков заболевания немедленно отстранять от работы. Все работники также должны быть проинформированы о соблюдении правил личной и общественной гигиены.
Рабочие помещения рекомендовано проветривать каждые два часа, а также применять по возможности бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха закрытого типа с целью регулярного обеззараживания воздуха.
"Рекомендуется ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия; направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", – подытожили в управлении.
Что делать вернувшимся из стран с коронавирусом россиянам
Ранее сообщалось, за последние сутки число зарегистрированных новых случаев в России увеличилось с 8 до 28 человек. Отмечается, что шесть заразившихся находятся в Москве, еще двое – в Подмосковье.
В штабе подчеркнули, что последние две недели заболевшие посещали Италию. Они помещены в инфекционные боксы. Уже определен круг лиц, с кем контактировали новые заболевшие. Ведется работа для помещения их под наблюдение медиков.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесусне исключил, что в ближайшие дни и недели количество смертей и зараженных коронавирусом стран увеличится. Он подчеркнул, что ВОЗ в круглосуточном режиме оценивает ситуацию в мире в связи с распространением вируса.
На прошлой неделе мэр города ввел в городе режим повышенной готовности. Все россияне, посетившие территории, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, должны сообщать о своем возвращении в РФ, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города по номеру телефона +7 (495) 870-45-09.
С 10 марта до занятий в столичных образовательных учреждениях не допускаются ученики и преподаватели, посетившие страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора.
По последним данным на 11 марта, общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира. Число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек.
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