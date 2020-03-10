Шапошников опроверг отсутствие мер защиты от коронавируса в Мосгордуме

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников опроверг информацию об отсутствии мер защиты от коронавируса в столичном парламенте.

По его словам, утром 10 марта на посту измерения температуры в Мосгордуме у депутата Сергея Савостьянова выявили повышенную температуру тела. Из-за этого ему рекомендовали не проходить в здание, а обратиться в медучреждение для диагностики и дальнейшего лечения.

Шапошников подчеркнул, что в столичном парламенте серьезно относятся к соблюдению мер по профилактике коронавирусной инфекции. Депутаты Мосгордумы и сотрудники аппарата ознакомились с приказом "О мерах по реализации указа мэра Москвы от 5 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности", с парламентариями провели инструктаж.

Он рассказал, что в здании установлены посты для измерения температуры депутатам, сотрудникам аппарата, посетителям, участникам плановых мероприятий Московского парламентского центра. В залах после совещаний и заседаний проводится санитарная обработка специальными средствами защиты, обеззараживается воздух. А в медпункте есть необходимый запас масок и дезинфицирующих средств.

5 марта Сергей Собянин ввел режим повышенной готовности. Все россияне, посетившие территории, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, должны сообщать о своем возвращении в РФ, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города по номеру телефона +7 (495) 870-45-09.

При первых симптомах нужно обратиться к врачам для оказания помощи на дому. Помещенным на карантин гражданам выписывают больничный лист.

С 10 марта до занятий в столичных образовательных учреждениях не допускаются ученики и преподаватели, посетившие страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора. Запрет действует в течение 14 дней со дня прибытия в РФ.

Была отменена основная программа фестиваля "Крымская весна" на Тверской улице. На остальных участках праздник пройдет по плану.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве из-за коронавируса перенесен. Он должен был состояться в апреле, но теперь его планируют провести летом.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Число зараженных в Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3136 человек, излечилось почти 60 тысяч заболевших. Как сообщили в ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.

9 марта стало известно, что в Москве выявили троих новых инфицированных коронавирусом. Всего в России заражены 20 человек.