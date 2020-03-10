Русские в Италии пожаловались на недостаток медицинской помощи

Фото: предоставлено героиней материала
Россиянка Елена Лесова, которая вместе с мужем живет в Италии, в беседе с Москвой 24 пожаловалась на недостаточную медицинскую помощь. По словам женщины, она и супруг лечатся уже девять дней, а температура 38 градусов не спадает. Вот уже второй день россиянка ждет приезда врачей, которые должны сделать паре тест на коронавирус.
"Принимаем парацетамол, витамин С, сироп, мой муж еще и антибиотик пьет. Два дня назад отварила картошку, дышали этим паром под полотенцем минут десять. Хоть какой-то сдвиг, мой кашель уже не сухой. Чаи испробовала все. Самый эффективный с шалфеем, анисом, тимьяном, имбирем, вместо сахара – мед с куркумой и капля перца", – рассказала Лесова.
Россиянка добавила, что врачам к ним ехать проблематично, поскольку семья живет на границе двух регионов: прописка в Пьемонте, а место жительства – Ломбардия.
"Муж у меня с пересаженной почкой. Доктор сказала, что приедут, не знаю только, когда доедут до нас. Сегодня два раза звонила, спросили точный адрес", – заключила россиянка.
Вспышку нового коронавируса COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала распространяющийся вирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
По последним данным, число зараженных вирусом в Китае достигло 80 754 человек, скончались 3 136, излечилось почти 60 тысяч заболевших. В Италии зафиксировано более 9,1 тысячи случаев заражения новым коронавирусом, 724 человека выздоровели, 463 погибли.
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