Коронавирус заставил итальянцев держаться на расстоянии один метр – фото

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В соцсетях появилось множество фотографий, на которых итальянцы демонстрируют дистанцию в один метр, находясь с другими людьми в общественных местах. Такая мера была рекомендована правительством Италии в целях борьбы с коронавирусом. Также всем находящимся на территории страны не рекомендовано целоваться, обниматься и пожимать руки.



В кафе и ресторанах появились вывески с рекомендацией соблюдать дистанцию в один метр между посетителями. При этом, судя по улыбкам на лицах, люди не испытывают особого дискомфорта, находясь на некотором расстоянии друг от друга.



Итальянцы стараются не поддаваться панике и иронизируют над ситуацией даже во время прогулки с детьми, соблюдая дистанцию между мамами, папами и детьми. "Альтернативный воскресный день с правильными мерами предосторожности", – подписала фото в своем Instagram одна из итальянских мам.



Чувство юмора спасает людей от грустных мыслей даже в эпоху эпидемии коронавируса. Хештеги #спасаемсякакможем, #врагнепройдет и #сулыбкойпожизни набирают все большую популярность.



Меры по борьбе с коронавирусом принимают и в спортзалах. На этом классе йоги ребята решили перестраховаться и разложили свои коврики на расстоянии порядка двух метров друг от друга.



А кто-то грустит дома без возможности поиграть со своим домашним любимцем.



И даже голуби в Италии соблюдают предписания. Дистанция соблюдена.

Вспышку нового коронавируса COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала распространяющийся вирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По последним данным, число зараженных вирусом в Китае достигло 80 754 человек, скончались 3136, излечилось почти 60 тысяч заболевших. В Италии зафиксировано более 9,1 тысячи случаев заражения новым коронавирусом, 724 человека выздоровели, 463 – погибли.